ATMOS получила разрешение американского регулятора на запуск Phoenix

Немецкая компания ATMOS Space Cargo получила разрешение американского регулятора — Федерального управления гражданской авиации США — на запуск возвращаемой капсулы Phoenix. Об этом сообщает издание European Spaceflight.

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Капсула будет располагаться на борту платформы SpaceX Bandwagon-3, запуск которой ожидается в апреле. Phoenix с полезной нагрузкой до 100 килограммов пробудет на околоземной орбите до трех месяцев. При спуске на водную поверхность на капсуле раскроется надувной теплозащитный экран, который позволит снизить скорость ее спуска до приемлемого уровня.

Испытательный полет позволит ATMOS Space Cargo собрать критически важные данные о работе надувного теплового щита во время спуска Phoenix в атмосфере Земли.

В сентябре 2024 года издание SpaceNews сообщило, что компания Inversion Space получила финансирование на поддержку разработки автономных возвращаемых аппаратов и демонстрационных миссий в интересах военных заказчиков.