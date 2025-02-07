На Солнце произошли четыре вспышки класса M, предпоследнего по мощности. Первая вспышка, классифицированная как M2.3, была зафиксирована в ночь на пятницу в 2.27 по московскому времени. Она длилась 27 минут и произошла в группе пятен 3984 (N12W35), сообщает ТАСС.

Кроме того, три вспышки были зарегистрированы в активном центре 3981, их классифицировали как M1.6, M1.1 и M3.2.

Солнечные вспышки классифицируются на пять классов: A, B, C, M и X, основанных на мощности рентгеновского излучения.

Минимальный класс A0.0 соответствует 10 нановаттам на квадратный метр на орбите Земли, и каждая следующая буква в алфавите увеличивает мощность в десять раз. Вспышки часто сопровождаются выбросами солнечной плазмы, которые могут вызывать магнитные бури на Земле.

Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне на Солнце в пятнах 3981 произошла вспышка M7.6, которая может повлиять на Землю.

Две вспышки на Солнце класса M1.2 и M2.7, зарегистрированные 5 февраля, также могут влиять на Землю в течение двух-трех дней, создавая риск магнитных бурь из-за выбросов солнечной плазмы, предупредили ученые.

Днем ранее четыре мощные вспышки класса M, в том числе самая сильная M2.7, были зафиксированы на Солнце, три из них произошли в группе пятен 3981.