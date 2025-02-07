В России дебютировали игровые смартфоны Poco X7

Дистрибьютор электроники и умных устройств брендов Xiaomi и Poco компания diHouse анонсировала выход смартфонов Poco X7 и Poco X7 Pro на российский рынок. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем в «Газету.Ru».

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Смартфоны серии Poco X7 оснащены 6,67-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 1,5K и частотой обновления 120 Гц. Максимальная яркость Poco X7 Pro достигает 3200 нит, а у Poco X7 — 3000 нит. Отмечается, что обновленный дисплей WetTouch способен распознавать касания даже влажными руками.

Poco X7 Pro и Poco X7 в качестве основной камеры предлагают сенсор Sony IMX882 с разрешением 50 Мп и оптической стабилизацией изображения, а для селфи предусмотрена фронтальная камера на 20 Мп. Оба устройства поддерживают режимы для создания качественных портретов и записи видео в 4K-разрешении.

Новинки получили мощное железо: MediaTek Dimensity 8400-Ultra в Poco X7 Pro и Dimensity 7300-Ultra в базовой версии. Среди прочих характеристик отмечается наличие аккумулятора емкостью 6000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 90 Вт в Poco X7 Pro и батареи на 5110 мАч с быстрой зарядкой на 45 Вт в Poco X7. Заявлено, что устройства сохраняют более 80% емкости аккумулятора даже после 1600 циклов зарядки.

В России Poco X7 и Poco X7 Pro предлагаются по цене от 30,9 и 42,9 тыс. руб. соответственно.