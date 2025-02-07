В России начали продавать новые ноутбуки Honor

В России стартовали продажи ноутбуков Honor MagicBook X14 и MagicBook X16, которые предлагают разные процессоры, конфигурации памяти и предустановленную операционную систему. Об этом говорится в поступившем в «Газету.Ru» пресс-релизе.

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Honor MagicBook X16 (2025) при толщине 17,9 мм и весе 1,68 кг предлагает 16-дюймовый экран с разрешением 1920х1200 пикселей, яркостью до 300 нит, цветовым охватом NTSC на 45% и антибликовым покрытием.

За производительность этой модели отвечает процессор Intel Core i5-13420H 13-го поколения. В зависимости от задач пользователи могут переключаться между «Сбалансированным» и «Производительным» режимами работы для увеличенной автономности или решения ресурсоемких задач. Объем оперативной памяти составляет 8 или 16 ГБ, а для хранения данных предусмотрены SSD-накопители на 512 ГБ или 1 ТБ.

Honor MagicBook X14 (2025) стал самой доступной моделью в линейке бренда. Он предлагает процессор Intel Core i5-12450H 12-го поколения, 8 или 16 ГБ оперативной памяти и SSD-накопитель на 512 ГБ. Аккумулятор емкостью 42 Вт*ч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 65 Вт способен обеспечить до 9 часов воспроизведения видео в Full HD и до 7,5 часов офисной работы.

Стоимость MagicBook X16 начинается от 59 999 руб., тогда как за MagicBook X14 просят от 54 999 руб. без учета скидок.