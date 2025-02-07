Двигатель авиалайнера МС-21 ожидает экологическая модернизация

Ученые из Института теплофизики СО РАН совместно с сотрудниками конструкторского бюро по двигателестроению проведут модернизацию камеры сгорания двигателя ПД-14, использующегося на российском авиалайнере МС-21, для улучшения его экологических характеристик и снижения выбросов. Новая модификация может быть создана в течение ближайших трех лет, сообщил журналистам директор института Дмитрий Маркович.

Он пояснил, что в ПД-14 камера сгорания реализована так, что в ней сначала идет так называемое богатое горение, а потом вдувается дополнительный окислитель, и происходит смена режимов внутри камеры.

" Э т а т е х н о л о г и я п р и м е н я е т с я у ж е д о в о л ь н о д а в н о в м и р е , о н а н а д е ж н а я , н о о н а н е д а е т в ы с о к и х э к о л о г и ч е с к и х х а р а к т е р и с т и к . М и р о в о й т р е н д с е й ч а с о с н о в а н н а б е д н о м г о р е н и и п р и и з б ы т к е о к и с л и т е л я , н о э т у к а м е р у с г о р а н и я н у ж н о о п т и м и з и р о в а т ь , п о т о м у ч т о е с л и п р о с т о р е а л и з о в а т ь т а к о й р е ж и м , т о о н б у д е т н е у с т о й ч и в ы й " , - с к а з а л у ч е н ы й .

Он пояснил, что ученые планируют в ходе моделирования и проведения лабораторных экспериментов создать условия для устойчивой и эффективной работы такой камеры сгорания. По словам Марковича, это позволит сделать двигатель более экологичным для соответствия будущему ужесточению норм по выбросам.

" С е й ч а с о н у д о в л е т в о р я е т н о р м а м , н о ч е р е з н е с к о л ь к о л е т о н и б у д у т б о л е е с е р ь е з н ы м и , и м о д е р н и з а ц и я э т о г о д в и г а т е л я н е о б х о д и м а " , - з а я в и л у ч е н ы й в п р е с с - ц е н т р е Т А С С .

В беседе с журналистами он уточнил, что образцы новой модификации двигателя могут появиться в ближайшие три года.

Самолет МС-21 с российскими двигателями ПД-14 получил одобрительные документы Росавиации в 2022 году.

МС-21-300 - среднемагистральный пассажирский самолет с вместимостью от 163 до 211 пассажиров. Самолет получил сертификат в прошлом году, но изначально на него планировалось устанавливать зарубежные двигатели, позже предусматривался вариант с российскими двигателями.

Версия самолета с российскими двигателями получила индекс МС-21-310.