Российские космонавты назначены в экипажи миссий Crew Dragon

Российские космонавты Олег Платонов и Олег Артемьев назначены в экипажи миссий Crew-11 и Crew-12. Об этом сообщила госкорпорация «Роскосмос» в Telegram-канале.

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«Роскосмос» рассказал, что в связи с подписанием третьего дополнения к договоренности между российской корпорацией и NASA о перекрестных полетах были изменены составы основных и дублирующих экипажей.