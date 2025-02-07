Российские космонавты назначены в экипажи миссий Crew Dragon

Российские космонавты Олег Платонов и Олег Артемьев назначены в экипажи миссий Crew-11 и Crew-12. Об этом сообщила госкорпорация «Роскосмос» в Telegram-канале.

Российские космонавты назначены в экипажи миссий Crew Dragon
© NASA

«Роскосмос» рассказал, что в связи с подписанием третьего дополнения к договоренности между российской корпорацией и NASA о перекрестных полетах были изменены составы основных и дублирующих экипажей.

«Олег Платонов включен в экипаж корабля Crew Dragon (миссия Crew-11), запуск во второй половине 2025 года. Олег Артемьев в экипаже корабля Crew Dragon (миссия Crew-12), старт в первой половине 2026 года», говорится в сообщении.
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