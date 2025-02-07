Российские космонавты назначены в экипажи миссий Crew Dragon

Российские космонавты Олег Платонов и Олег Артемьев назначены в экипажи миссий Crew-11 и Crew-12. Об этом сообщила госкорпорация «Роскосмос» в Telegram-канале.
«Роскосмос» рассказал, что в связи с подписанием третьего дополнения к договоренности между российской корпорацией и NASA о перекрестных полетах были изменены составы основных и дублирующих экипажей.
«Олег Платонов включен в экипаж корабля Crew Dragon (миссия Crew-11), запуск — во второй половине 2025 года. Олег Артемьев — в экипаже корабля Crew Dragon (миссия Crew-12), старт — в первой половине 2026 года», — говорится в сообщении.