В США призвали стартапы отказаться от прямой конкуренции со SpaceX

Инвесторы в США призвали стартапы отказаться от прямой конкуренции с компанией SpaceX.

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Об этом сообщает издание SpaceNews.

« Б е з о б и д 1 8 3 к о м п а н и я м , о с у щ е с т в л я ю щ и м з а п у с к и , к о т о р ы е я о т с л е ж и в а ю н а с в о е м с а й т е , н о э т о н е б у д у щ е е к о с м и ч е с к о й о т р а с л и » , — с к а з а л а о с н о в а т е л ь и у п р а в л я ю щ и й п а р т н е р в е н ч у р н о г о ф о н д а S p a c e F u n d М е г а н К р о у ф о р д в х о д е с и м п о з и у м а S m a l l s a t в К р е м н и е в о й д о л и н е .

Генеральный директор компании EOI Space Кристофер Тейн заметил, что с опаской бы отнесся к стартапу, который бы решил конкурировать со SpaceX.

Участники дискуссии пришли ко мнению, что стартапы должны избегать прямого копирования космического гиганта, в частности, вертикально интегрированной структуры компании, и сосредоточиться на соперничестве в смежных областях.

« Э т о з в у ч и т з д о р о в о , н о в ы п р о с т о у в е л и ч и в а е т е с в о и п о т р е б н о с т и в к а п и т а л е » , — с к а з а л у п р а в л я ю щ и й д и р е к т о р и н в е с т к о м п а н и и G H P a r t n e r s Н о э л ь Р и м а л о в с к и .

В октябре издание со ссылкой на финансового директора компании Rocket Lab Адама Спайса рассказало, что космическим стартапам для конкуренции со SpaceX необходима диверсификация.