В поэме Гомера нашли отсылку к фундаментальному свойству Вселенной

Ученые проанализировали «Одиссею», вторую классическую поэму древнегреческого поэта Гомера, и пришли к выводу, что автор пытался сообщить читателю некие фундаментальные истины. В частности, в том, как построен сюжет произведения и какие трудности приходится преодолевать Одиссею, математики углядели отсылку к синергии между случайностью и детерминизмом. Принцип неопределенности, как известно, является одним из краеугольных камней квантовой механики.

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Математики Анастасиос Цонис, Христос Зерефос и Лейла Карвалью подробно изучили маршрут передвижения Одиссея, чтобы понять, какие идеи пытался донести до читателя автор поэмы. Ученые предположили, что Гомер преследовал цель показать наличие синергии между детерминизмом (определенностью) и случайностью. Эта идея является одной из основополагающих в естественных процессах и в математике в том числе.

В процессе работы ученые обращались к разным переводам сочинения Гомера. Они составили таблицу, в которой описали каждую точку на маршруте странствий его героя. Применительно к каждой локации ученые собрали данные о направлении ветра, продолжительности плавания Одиссея и о том, какой тип судна он использовал. Они нанесли все места на карту и указали дополнительную информацию, связанную с локацией или ее обитателями. Статья с результатами исследования опубликована в журнале Perspectives of Earth and Space Scientists.

Ученые пришли к выводу, что вычислить точный маршрут передвижения Одиссея не представляется возможным, однако, как они отмечают, цель Гомера, скорее всего, заключалась в другом. По их мнению, Гомер пытался по-новому взглянуть на то, как в жизни сочетаются случайность и предопределенность. Сегодня известно, что физическая и математическая системы не просто управляются некими законами и правилами, но и подвержены случайности.

Каждый элемент путешествия Одиссея, считают исследователи, также характеризуется комбинацией случайности и детерминизма: непредсказуемое вмешательство богов, которое, однако, совершается преднамеренно, случайные действия команды Одиссея, непредсказуемость погоды.

Таким образом, полагают ученые, Гомер пытался сказать читателю, что случай и предопределенность неразрывно связаны друг с другом. Квантовая механика постулирует, что очень малые частицы управляются принципом неопределенности, — это фундаментальное свойство Вселенной.