HUAWEI выпустит глобальную версию тройной раскладушки Mate XT Ultimate Design уже в феврале

HUAWEI наконец-то готова представить глобальную версию впечатляющей раскладушки Mate XT Ultimate Design.

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Смартфон с тройным складным механизмом дебютирует 18 февраля на мероприятии в Куала-Лумпуре, Малайзия.

Этот уникальный форм-фактор позволяет устройству разворачиваться трижды: в сложенном виде экран 6.4 дюйма, в промежуточном — 7.9 дюйма, а при полном раскрытии — 10.2 дюйма, превращая смартфон в полноценный планшет.

Гаджет оснащен системой камер XMAGE: 50-мегапиксельная основная, 12-мегапиксельная ультраширокая и 12-мегапиксельный телеобъектив с 5.5-кратным оптическим зумом.

Питает всё это дело батарея на 5600 мАч с 66-Вт проводной и 50-Вт беспроводной зарядкой.

Ранее модель была доступна только в Китае, но теперь Huawei расширяет географию продаж.