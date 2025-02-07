В России наблюдается снижение цен на iPhone 16 Plus.

Об этом сообщило издание Hi-Tech Mail.ru.

— К а к з а м е т и л и в H i - T e c h M a i l , с т о и м о с т ь i P h o n e 1 6 P l u s в Р о с с и и с н и з и л а с ь п о ч т и н а 1 0 т ы с я ч р у б л е й . Т а к , е с л и в н о я б р е 2 0 2 4 г о д а м о д е л ь с т о и л а 9 9 – 1 0 0 т ы с я ч р у б л е й , т о с е й ч а с н о в ы е у с т р о й с т в о м о ж н о п р и о б р е с т и п р и м е р н о з а 9 1 т ы с я ч у р у б л е й . П р и э т о м ц е н а н а с т а р т е п р о д а ж с о с т а в л я л а 1 3 4 т ы с я ч и р у б л е й , — о т м е т и л и ж у р н а л и с т ы .

По сравнению с сентябрем прошлого года, стоимость устройства упала на 32 процента, а по сравнению с декабрем — на 8 процентов. Как уточнило издание, эти данные учитывают только новые модели, которые уже доставлены в Россию.

Выпущенный в 2022 году смартфон iPhone 14 также упал в цене на российском рынке. На старте продаж гаджет оценивали в 85 тысяч рублей, летом 2024 года он стоит 65–70 тысяч, а на данный момент его можно приобрести за 52–60 тысяч, рассказали эксперты.