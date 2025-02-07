Hi-Tech: IPhone 16 Plus подешевел в России до 90 тысяч рублей

В России наблюдается снижение цен на iPhone 16 Plus.

Об этом сообщило издание Hi-Tech Mail.ru.

Как заметили в Hi-Tech Mail, стоимость iPhone 16 Plus в России снизилась почти на 10 тысяч рублей. Так, если в ноябре 2024 года модель стоила 99100 тысяч рублей, то сейчас новые устройство можно приобрести примерно за 91 тысячу рублей. При этом цена на старте продаж составляла 134 тысячи рублей, отметили журналисты.

По сравнению с сентябрем прошлого года, стоимость устройства упала на 32 процента, а по сравнению с декабрем — на 8 процентов. Как уточнило издание, эти данные учитывают только новые модели, которые уже доставлены в Россию.

Выпущенный в 2022 году смартфон iPhone 14 также упал в цене на российском рынке. На старте продаж гаджет оценивали в 85 тысяч рублей, летом 2024 года он стоит 65–70 тысяч, а на данный момент его можно приобрести за 52–60 тысяч, рассказали эксперты.

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