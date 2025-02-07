Hi-Tech: IPhone 16 Plus подешевел в России до 90 тысяч рублей
В России наблюдается снижение цен на iPhone 16 Plus.
Об этом сообщило издание Hi-Tech Mail.ru.
— Как заметили в Hi-Tech Mail, стоимость iPhone 16 Plus в России снизилась почти на 10 тысяч рублей. Так, если в ноябре 2024 года модель стоила 99–100 тысяч рублей, то сейчас новые устройство можно приобрести примерно за 91 тысячу рублей. При этом цена на старте продаж составляла 134 тысячи рублей, — отметили журналисты.
По сравнению с сентябрем прошлого года, стоимость устройства упала на 32 процента, а по сравнению с декабрем — на 8 процентов. Как уточнило издание, эти данные учитывают только новые модели, которые уже доставлены в Россию.
Выпущенный в 2022 году смартфон iPhone 14 также упал в цене на российском рынке. На старте продаж гаджет оценивали в 85 тысяч рублей, летом 2024 года он стоит 65–70 тысяч, а на данный момент его можно приобрести за 52–60 тысяч, рассказали эксперты.