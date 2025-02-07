Эксперт рассказал, записывает ли умная колонка каждое слово пользователя

Умная колонка или голосовой помощник не могут записывать и запоминать каждое слово пользователя из-за ограничения памяти, но будет реагировать на определенные слова-триггеры.
Об этом РИА Новости рассказал директор департамента голосовых цифровых технологий компании BSS Александр Крушинский.
«Как только голосовой помощник слышит ключевое слово, он активируется и начинает записывать ваш запрос, отправляя его на серверы для обработки. Это необходимо для распознавания речи и выполнения команды. Как правило, после обработки данные не сохраняются, хотя некоторые системы могут хранить их для улучшения качества обслуживания (например, для обучения алгоритмов)», — пояснил Крушинский.
Он добавил, что в остальное время колонка слышит окружающие звуки, но не записывает их и не отправляет на сервера. При этом голосовой помощник может по ошибке воспринять шум или какой-либо звук как ключевое слово.
При этом, как утверждает Крушинский, колонки не умеют шпионить за своими хозяевами из-за конструктивных особенностей и принципов их работы — например, колонки передают на сервер только часть звука, необходимую для активации. Иначе работа голосового помощника была бы неэффективной с точки зрения потребления энергии.