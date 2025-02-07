Эксперт рассказал, записывает ли умная колонка каждое слово пользователя

Умная колонка или голосовой помощник не могут записывать и запоминать каждое слово пользователя из-за ограничения памяти, но будет реагировать на определенные слова-триггеры.

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Об этом РИА Новости рассказал директор департамента голосовых цифровых технологий компании BSS Александр Крушинский.

« К а к т о л ь к о г о л о с о в о й п о м о щ н и к с л ы ш и т к л ю ч е в о е с л о в о , о н а к т и в и р у е т с я и н а ч и н а е т з а п и с ы в а т ь в а ш з а п р о с , о т п р а в л я я е г о н а с е р в е р ы д л я о б р а б о т к и . Э т о н е о б х о д и м о д л я р а с п о з н а в а н и я р е ч и и в ы п о л н е н и я к о м а н д ы . К а к п р а в и л о , п о с л е о б р а б о т к и д а н н ы е н е с о х р а н я ю т с я , х о т я н е к о т о р ы е с и с т е м ы м о г у т х р а н и т ь и х д л я у л у ч ш е н и я к а ч е с т в а о б с л у ж и в а н и я ( н а п р и м е р , д л я о б у ч е н и я а л г о р и т м о в ) » , — п о я с н и л К р у ш и н с к и й .

Он добавил, что в остальное время колонка слышит окружающие звуки, но не записывает их и не отправляет на сервера. При этом голосовой помощник может по ошибке воспринять шум или какой-либо звук как ключевое слово.

При этом, как утверждает Крушинский, колонки не умеют шпионить за своими хозяевами из-за конструктивных особенностей и принципов их работы — например, колонки передают на сервер только часть звука, необходимую для активации. Иначе работа голосового помощника была бы неэффективной с точки зрения потребления энергии.