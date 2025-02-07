Microsoft засекретила обходные пути установки Windows 11

Корпорация Microsoft удалила со своего сайта памятку по установке Windows 11 на неподдерживаемые компьютеры. На это обратило внимание издание Neowin.

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Для установки Windows 11 рекомендуется наличие на ПК защитной системы TPM (Trusted Platform Module) 2.0. Как заметили авторы, практически сразу после выхода версии 21H2 в октябре 2021 года на сайте Microsoft появилось описание обходного пути для установки операционной системы на устройства без TPM. В начале февраля Microsoft удалила эту памятку.

Секретный способ позволял устанавливать Windows 11 на неподдерживаемые ПК с внесением изменений в реестр операционной системы. В Microsoft не рекомендовали данный способ установки ОС, однако все равно рассказывали о нем на своем сайте. Теперь информация об обходе ограничений исчезла с сайта Microsoft.

Специалисты Neowin отметили, что теперь в корпорации советуют приобрести новый компьютер, если Windows 11 не получается установить на основное устройство. При этом авторы отметили, что обходной путь по установке ОС все еще работает, но в Microsoft не хотят, чтобы о нем знали пользователи.

Ранее специалисты издания The Register перечислили причины, по которым пользователи не спешат переходить с Windows 10 на Windows 11. По их мнению, новая ОС ничем не отличается от старой, но выделяется большим сроком поддержки обновлениями.