DeepSeek ограничил доступ к платным функциям ИИ

Китайский стартап DeepSeek объявил о временном ограничении доступа к своему API-сервису из-за недостаточных серверных мощностей. Об этом сообщает Bloomberg.

© Газета.Ru

Согласно заявлению компании, клиенты DeepSeek временно не могут пополнять баланс для использования API в связи с высокой нагрузкой на мощности компании и во избежание сбоев в работе сервисов. DeepSeek уточнила, что все уже существующие кредиты будут доступны для использования.

Кроме того, в DeepSeek сообщили, что скидки на доступ к ИИ-модели будут действовать до 8 февраля, после чего доступ к чат-боту будет оплачиваться из расчета 2 юаня (около 26 руб.) за 1 млн входящих токенов и 8 юаней (около 104 руб.) за 1 млн исходящих токенов. При запуске новой модели, способной к рассуждениям, тарифы составят уже 4 и 16 юаней (около 52 и 208 руб.) соответственно.

С конца января сервисы DeepSeek испытывают большую нагрузку из-за высокого спроса. Кроме того, вслед за популярностью участились кибератаки, что также повлияло на работу сервиса. Из-за этого разработчики даже были вынуждены ограничить регистрацию новых пользователей.