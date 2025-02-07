Продажи планшетов в России достигли исторического максимума

Согласно данным аналитики МТС, за прошлый год в России было продано 3 млн планшетов на общую сумму 61,7 млрд руб., что является рекордным показателем за всю историю рынка. Об этом говорится в исследовании, результаты которого имеются в распоряжении «Газеты.Ru».

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Высокий спрос на планшеты объясняется несколькими факторами. Прежде всего, устройства этой категории становятся более функциональными и мощными, что позволяет использовать их для решения широкого спектра рабочих задач. Кроме того, в прошлом году большинство производителей обновили свои линейки устройств, включая доступные модели. Также растет популярность экосистемных решений: пользователи все чаще выбирают планшеты того же бренда, что и их смартфоны, для удобства использования.

В сравнении с 2023 годом, продажи планшетов увеличились на 23% в штуках и на 24% в денежном выражении. Так, за 2023 год было продано 2,5 млн планшетов на сумму 50 млрд руб., тогда как за прошедший год — 3 млн на 61,7 млрд руб.

Лидером по продажам стал бренд Xiaomi, который поднялся с четвертого места и увеличил свою долю на рынке с 11% до 15% в штучном выражении. В денежном выражении традиционно лидирует Apple, занимая 21% рынка.

Топ-5 брендов по продажам в 2024 году по количеству проданных устройств выглядит следующим образом: Xiaomi (15%), Huawei (14%), российские бренды (12%), Samsung (11%) и малоизвестные китайские бренды (8%). В денежном выражении топ возглавила Apple (21%), за которой следуют Xiaomi (17%), Huawei (15%), Samsung (14%) и российские бренды (5%).

Отмечается, что китайские производители продолжают увеличивать свою долю на рынке. В 2023 году они занимали 77% рынка в штуках и 55% в денежном выражении, а по итогам 2024 года их доля выросла до 83% и 64% соответственно.