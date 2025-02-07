Песни горбатых китов оказались структурно похожи на человеческий язык

Исследователи проанализировали песни 16 видов китообразных, включая дельфинов, зубатых и усатых китов, с точки зрения частоты встречаемости определенных звуков и их длины. Выяснилось, что у горбатых и синих китов соблюдается закон Ципфа, то есть наиболее часто встречающийся звук используется значительно чаще остальных. При этом только у горбатых китов закон соблюдается в той же мере, что и в человеческой речи. Результаты исследования показывают, что основные черты языка, ранее считавшиеся уникальными для человека, могут встречаться и у других видов. Результаты работы опубликованы в Science.

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Песни горбатых китов — это сложный образец поведения, который передается по наследству. Долгое время оставалось загадкой, имеют ли они структуру, похожую на человеческую речь. В человеческом языке, который тоже передается из поколения в поколение, содержатся повторяющиеся элементы, частота использования которых подчиняется определенным законам. Эти черты облегчают обучение и, вероятно, упрощали передачу языка между поколениями с течением эволюции. Исследователи решили выяснить, существуют ли такие же закономерности в песнях китообразных.

Структура человеческой речи характеризуется законами Ципфа и Менцерата. Закон Ципфа описывает частоту использования слов в языках: наиболее часто встречающееся слово используется значительно чаще остальных. Согласно закону Менцерата, чем длиннее языковая единица (например, слово), тем короче его составные части (слоги).

Команда исследователей применила новаторский подход, вдохновленный методами, с помощью которых младенцы учатся распознавать слова в речи, к анализу записей песен китов.

Для исследования использовались восьмилетние данные о песнях горбатых китов, собранные в Новой Каледонии. Ученые проанализировали 65 511 фрагментов песен 16 видов китообразных (включая дельфинов, зубатых и усатых китов) и сравнили их с 51 человеческим языком. Сначала они проверили, выполняется ли в песнях китов закон Менцерата. Оказалось, что у 11 из 16 видов китов этот закон работает так же хорошо, как и в человеческой речи. Затем ученые проанализировали, соответствует ли структура песен закону Ципфа. Выяснилось, что только горбатые и синие киты подчиняются этому закону, причем только горбатые киты делают это в той же степени, что и люди.