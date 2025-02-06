Telegram обошел YouTube по охвату аудитории

Мессенджер Telegram впервые обошел видеохостинг YouTube по месячному охвату в России среди аудитории старше 12 лет и занял пятое место в общем рейтинге интернет-ресурсов. Об этом свидетельствуют данные Mediascope.

Из опубликованных данных следует, что в январе 2025 года не менее 90,6 млн человек воспользовались Telegram, год назад этот показатель составлял 83,7 млн.

В свою очередь у YouTube снизились охваты. В январе 2024 года видеохостингом воспользовались 95,5 млн россиян, а спустя год — 86,9 млн. Снижение числа пользователей связано с замедлением хостинга на территории России.

В середине января сообщалось, что российская платформа «ВКонтакте» в декабре впервые в истории обошла YouTube по охвату пользователей в стране. Тогда за месяц российской соцсетью воспользовались порядка почти 92 млн пользователей.

19 декабря президент РФ Владимир Путин высказался о замедлении YouTube во время прямой линии. По его словам, здесь больше вопросов к видеохостингу, чем к России.