Ученые вырастили первый в мире эмбрион кенгуру с помощью ЭКО

Ученые из Квинслендского университета вырастили первый в мире эмбрион кенгуру с помощью ЭКО. Об этом сообщает ABC.

Ученые назвали свой успех «большим шагом к спасению других видов сумчатых от вымирании».

« Н а ш а к о н е ч н а я ц е л ь — п о д д е р ж а т ь с о х р а н е н и е н а х о д я щ и х с я п о д у г р о з о й и с ч е з н о в е н и я в и д о в с у м ч а т ы х , т а к и х к а к к о а л ы , т а с м а н и й с к и е д ь я в о л ы , с е в е р н ы е в о л о с а т о н о с ы е в о м б а т ы и о п о с с у м ы Л е д б и т е р а » , — с к а з а л в е д у щ и й и с с л е д о в а т е л ь А н д р е с Г а м б и н и .

Отмечается, что для выращивания эмбриона использовался материал от самки и самца кенгуру, которые уже умерли. Ученые обнаружили, что эмбрион может месяцами оставаться в анабиозе внутри самки, пока условия окружающей среды не станут благоприятными. Оплодотворение осуществлялось с помощью метода интрацитоплазматической инъекции, при котором сперматозоиды вводятся в цитоплазму яйцеклетки с помощью специальных микроманипуляторов.

На следующем этапе ученые планируют понять, как сохранить сперматозоиды и яйцеклетки в долгосрочной перспективе. По их мнению, на то, чтобы произвести на свет детеныша сумчатого животного, потребуется не менее десяти лет.