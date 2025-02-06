Ученые вырастили первый в мире эмбрион кенгуру с помощью ЭКО
Ученые из Квинслендского университета вырастили первый в мире эмбрион кенгуру с помощью ЭКО. Об этом сообщает ABC.
Ученые назвали свой успех «большим шагом к спасению других видов сумчатых от вымирании».
«Наша конечная цель — поддержать сохранение находящихся под угрозой исчезновения видов сумчатых, таких как коалы, тасманийские дьяволы, северные волосатоносые вомбаты и опоссумы Ледбитера», — сказал ведущий исследователь Андрес Гамбини.
Отмечается, что для выращивания эмбриона использовался материал от самки и самца кенгуру, которые уже умерли. Ученые обнаружили, что эмбрион может месяцами оставаться в анабиозе внутри самки, пока условия окружающей среды не станут благоприятными. Оплодотворение осуществлялось с помощью метода интрацитоплазматической инъекции, при котором сперматозоиды вводятся в цитоплазму яйцеклетки с помощью специальных микроманипуляторов.
На следующем этапе ученые планируют понять, как сохранить сперматозоиды и яйцеклетки в долгосрочной перспективе. По их мнению, на то, чтобы произвести на свет детеныша сумчатого животного, потребуется не менее десяти лет.