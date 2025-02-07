Apple начала удалять из App Store приложения с трояном SparkCat

Компания Apple удалила из App Store 11 вредоносных приложений, содержащих троян SparkCat, который передавал злоумышленникам данные из пользовательских фотографий. Об этом сообщает портал iPhones.ru со ссылкой на «Лабораторию Касперского».

Кроме удаленных 11 приложений еще 89 программ и игр с аналогичным кодом не прошли проверку или были ранее удалены Apple в рамках усиленных мер по борьбе с мошенничеством.

Когда Apple удаляет приложение за мошенничество, она также блокирует аккаунт разработчика, связанный с этим приложением. Это означает, что разработчик не сможет публиковать новые приложения под тем же аккаунтом. Также разработчик понесет финансовые потери, так как подобные аккаунты доступны по подписке.

Лаборатория Касперского обнаружила троян SparkCat, который маскируется под мессенджеры, ИИ-ассистенты, сервисы доставки еды и доступ к криптобиржам. Этот троян был замечен в приложениях, доступных в App Store для iOS и Google Play для Android.

После установки приложения запрашивают доступ к просмотру фотографий, затем троян анализирует текст на изображениях в галерее и, обнаружив ключевые слова, отправляет фотографии злоумышленникам. Основная цель SparkCat — кража фраз восстановления со скриншотов для доступа к криптокошелькам. Это первый случай обнаружения подобного вируса в приложениях для iOS.