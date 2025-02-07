Покупатели Pixel 9a получат бесплатный доступ к премиум-сервисам Google

Ожидается, что покупатели нового бюджетного смартфона Pixel 9a от Google получат приятные бонусы в виде бесплатных подписок на популярные сервисы компании. Об этом сообщает издание GizmoChina.

© Соцсети

Как пишет GizmoChina, Google планирует предложить новым владельцам Pixel 9a бесплатный доступ к YouTube Premium на три месяца. Это позволит пользователям наслаждаться видео без рекламы и с другими преимуществами.

Кроме того, покупатели Pixel 9a, вероятно, получат трехмесячную подписку на Google One, предоставляющую 100 ГБ облачного хранилища. Важно отметить, что эта подписка не включает AI Premium план с функциями Gemini Advanced.

В дополнение к этому, первые покупатели Pixel 9a, возможно, получат доступ к Fitbit Premium на срок около шести месяцев. Если эта информация подтвердится, Pixel 9a будет запущен с теми же бесплатными предложениями, что и флагманская линейка Pixel 9.

Недавно Pixel 9a был замечен в базе данных EMVCo. Ранее также просочилась информация о предварительных заказах и дате выхода. Ожидается, что относительно доступный смартфон будет представлен на мероприятии Google I/O, которое обычно проводится в мае. Однако ходят слухи и о проведении анонсирующего мероприятия 19 марта 2025 года.