Найдена челюсть неизвестного древнего человека-«щелкунчика»

Ученые описали ранее неизвестный вид древнего человека. Ему присвоили неофициальное название «щелкунчик». Оно связано с крупными размерами челюсти и зубов.

© Мир24

Ископаемую челюсть нашли в южноафриканской пещере еще в 1949 году. Их возраст оценили в 1,9 млн лет.

С 1960-х годов ученые считали, что кость принадлежит древнему виду человека под названием Homo ergaster. Но новое исследование опровергло эту теорию. Ученые сделали рентгеновские снимки челюсти и других окаменелостей, найденных на месте раскопок, и создали виртуальные 3D-модели. Они помогли лучше понять внутреннее и внешнее строение загадочного гоминида.

Результаты показали, что челюсть не относится к Human ergaster. Ее обладатель принадлежал к новому виду рода Paranthropus, получившему название «человек-щелкунчик». Ученые отметили массивные размеры окаменелости и огромные коренные зубы.

Исследователи проанализировали дентин окаменелости (твердую костную ткань, которая образует основную часть зуба над эмалью) и сравнили его с дентином других родственников человека. Оказалось, что зубы отличаются от известных видов P. aethiopicus, P. boisei и P. robustus.

Гоминиду присвоили научное название Paranthropus capensis. По мнению ученых, он представлял собой более гибкий вид парантропов, чем три вышеуказанных. Этот вид мог отделиться от P. robustus более 2 миллионов лет назад.

Ученые заключили, что два вида парантропов, P. robustus и P. capensis, могли сосуществовать в Южной Африке 1,4 млн лет назад. При этом они не конкурировали между собой, так как занимали разные экологические ниши с различным рационом питания, сообщает Journal of Human Evolution.

Ранее стало известно, что отпечатки двух видов древних людей нашли на озере Туркана в Кении. Одни принадлежали Homo erectus (Человеку прямоходящему), а другая - Paranthropus boisei (парантропу Бойса). Находка показывает, что они жили в одно время в одной экосистеме. Изучение отпечатков также помогло лучше представить себе походку древних людей. Парантроп оказался не способен к длительному бегу.