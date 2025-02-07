На Аляске обнаружен 1000-летний погреб для хранения продуктов

На Аляске обнаружена яма для хранения продуктов питания, выкопанная 1000 лет назад, пишет Smithsonian mag.

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На Аляске археологи нашли хорошо сохранившийся тайник, использовавшийся коренным народом дене. Это открытие проливает свет на долгую историю региона и поднимает вопросы о сохранении его культурного наследия для будущих поколений.

Тайник, напоминающий погреб, был обнаружен на территории Объединенной базы Элмендорф-Ричардсон. Как пояснила археолог Элизабет Ортис, такие хранилища использовались для сохранения рыбы, мяса и ягод в суровых условиях юго-восточной Аляски.

Тайник глубиной около метра был выкопан в хорошо дренированной почве и выложен корой березы и травой. Он расположен вдоль древней тропы дене, которая вела на север из района современного Анкориджа. Народ дене, также известный как атабаски, включая племена денаина и ахтна, традиционно использовал эти места для летней рыбалки и заготовки лосося и мяса.

Изначально археологи предполагали, что тайнику несколько сотен лет. Однако радиоуглеродный анализ показал, что его возраст составляет около 1000 лет.