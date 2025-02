Светодиоды ускоряют созревание кожуры мандаринов

Китайские ученые воздействовали красным и синим светодиодами на мандарины, у которых мякоть созревает быстрее кожуры. Оказалось, что свет активирует белок CcUNE10, способствующий разрушению зеленого пигмента хлорофилла. Дополнительное введение этого белка позволило ускорить созревание кожуры.

Синий свет показал наилучший результат — он сильнее активировал синтез пигментов, придающих фруктам желтый и оранжевый оттенки. Новые данные помогут улучшить внешний вид продукции без химических реагентов. Исследование опубликовано в журнале Journal of the Science of Food and Agriculture.

В большинстве случаев цвет кожуры служит индикатором спелости фрукта. Однако у некоторых цитрусовых, например у мандаринов, выращиваемых в китайском регионе Чунцин, мякоть созревает быстрее кожуры. Это создает сложности для фермеров и снижает рыночную привлекательность плодов.

Китайские ученые решили выяснить, как можно стимулировать изменение цвета кожуры с помощью света. Для этого они воздействовали на мандарины красным и синим светодиодами и оценивали, как меняется уровень хлорофилла — зеленого пигмента, который присутствует в незрелых плодах. С помощью транскриптомного анализа исследователи обнаружили, что под влиянием света в мандаринах активируется белок CcUNE10. Он относится к семейству транскрипционных факторов bHLH и играет ключевую роль в разрушении хлорофилла. Этот белок связывается с генами, отвечающими за разложение хлорофилла, и запускает их работу.

Чтобы подтвердить его влияние, ученые дополнительно ввели CcUNE10 в листья табака и резко снизили количество хлорофилла. То же самое происходило и с мандаринами: их кожура начинала желтеть уже на третий день после активации белка.

Эксперимент показал, что светодиоды могут быть эффективным инструментом для ускорения окрашивания кожуры мандаринов. Синий свет оказался наиболее результативным, поскольку он сильнее активировал синтез каротиноидов — пигментов, придающих фруктам желтый и оранжевый оттенки. В будущем новые данные позволят снизить потери урожая и улучшить внешний вид продукции без использования химических реагентов.