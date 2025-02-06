Путин пошутил о полетах животных на Марс

Президент РФ Владимир Путин на встрече с молодыми учеными в Кремле задал ряд вопросов о качестве современных радиационно-защитных материалов. В частности, он попросил рассказать, позволят ли они долететь живым существам до Марса, пишет РИА Новости.

Глава государства уточнил, что его интересует: смогут ли коровы, зайчики, кошки, собаки долететь до Марса и вернуться.

Лауреат президентской премии для молодых ученых Наталья Черкашина из Белгородского государственного технологического университета имени Шухова, заверила президента, что ученые работают над увеличением радиационной защиты материалов.

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По ее словам, в том случае, если возникнет потребность отправлять в космос коров, ученые поработают и над этим.

« Э т о я ж е п о ш у т и л н а с ч е т к о р о в . К о р о в ы н а м н а З е м л е н у ж н ы . А в о т ч е л о в е к - т о д о л е т и т и л и п р о с т о ж и в о й о р г а н и з м с с о в р е м е н н ы м и р а д и а ц и о н н о - з а щ и т н ы м и к о м п о з и т а м и ? Н а в е р н о е н е т , в с е - т а к и » , - п о я с н и л П у т и н .

Ранее президент в ходе встречи в Ново-Огарево с участниками Международного конгресса молодых ученых сообщил, что наука, образование и искусство призваны объединять людей разных взглядов и быть фундаментом для развития всего человечества.