Путин пошутил о полетах животных на Марс
Президент РФ Владимир Путин на встрече с молодыми учеными в Кремле задал ряд вопросов о качестве современных радиационно-защитных материалов. В частности, он попросил рассказать, позволят ли они долететь живым существам до Марса, пишет РИА Новости.
Глава государства уточнил, что его интересует: смогут ли коровы, зайчики, кошки, собаки долететь до Марса и вернуться.
Лауреат президентской премии для молодых ученых Наталья Черкашина из Белгородского государственного технологического университета имени Шухова, заверила президента, что ученые работают над увеличением радиационной защиты материалов.
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По ее словам, в том случае, если возникнет потребность отправлять в космос коров, ученые поработают и над этим.
«Это я же пошутил насчет коров. Коровы нам на Земле нужны. А вот человек-то долетит или просто живой организм с современными радиационно-защитными композитами? Наверное нет, все-таки», - пояснил Путин.
Ранее президент в ходе встречи в Ново-Огарево с участниками Международного конгресса молодых ученых сообщил, что наука, образование и искусство призваны объединять людей разных взглядов и быть фундаментом для развития всего человечества.