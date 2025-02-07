Ученые впервые измерили магнитное поле вокруг молодой звезды

Астрономы впервые смогли наблюдать магнитное поле вокруг молодой звезды, где, как предполагается, формируются планеты. Международная команда под руководством Сатоши Охаши из Национальной астрономической обсерватории Японии использовала массив радиотелескопов ALMA для изучения структуры магнитного поля с помощью пыли.

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Планеты формируются в турбулентных дисках газа и пыли, называемых протопланетными дисками, вокруг молодых звезд. Считается, что первый шаг в этом процессе — столкновение и слипание пылевых частиц. Движение таких частиц зависит от множества сил, в том числе и силы магнетизма. Поэтому понимание магнитных полей имеет ключевую важность для понимания формирования планет, но до сих пор измерение этих полей в протопланетных дисках было невозможно.

В своем исследовании команда изучала протопланетный диск вокруг звезды HD 142527, расположенной в 512 световых годах в направлении созвездия Волк. Астрономы обнаружили, что частицы пыли выстраиваются вдоль линий магнитного поля.

Белые линии на изображении показывают направления магнитного поля, которое ученые смогли определить благодаря тому, как ориентированы частицы пыли. Сила этого магнитного поля очень слабая — всего 0,3 миллигауса. Для сравнения, магнит на холодильнике создает поле примерно в миллион раз сильнее.

Это позволило им выявить и измерить невидимые магнитные линии, подобно тому, как железные опилки демонстрируют линию магнитного поля вокруг магнита. Исследователи считают, что выявленная трехмерная структура может создавать сильную турбулентность в протопланетном диске

Теперь, когда метод доказал свою эффективность, исследователи планируют применять его для изучения других звезд и измерять магнитные поля ближе к звезде, чтобы лучше понять условия формирования планет.