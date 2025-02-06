Fujifilm представила 4K-проектор с вращающейся линзой

Компания Fujifilm анонсировала PROJECTOR ZUH6000 (FP-ZUH6000) – ультракороткофокусный проектор, способный проецировать изображения в разрешении 4K.

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Он оснащен уникальным для отрасли складным двухосным вращающимся объективом.

Особенности

Складной двухосевой вращающийся объектив может поворачиваться на 90 градусов вокруг оси крепления и на 360 градусов вокруг оси объектива. Благодаря возможности проецирования в различных направлениях без изменения положения основного блока пользователи могут отображать изображения на стенах, экранах, потолках и полах. Кроме того, корпус проектора можно скрыть, оставив открытым только объектив.

Механизм оптического зума 1,1x позволяет легко регулировать размер изображения.

Fujifilm ZUH6000 рассчитан на яркость до 6000 люмен. Проектор обеспечивает цветопередачу, которая примерно в 1,5 раза лучше, чем у текущей модели, а также более плавную градацию.

Складной двухосевой вращающийся объектив обеспечивает многонаправленную проекцию изображения, позволяя проецировать большие изображения на экран с очень коротких расстояний.

Также стоит отметить функцию сдвига объектива, которая, как утверждается, обеспечивает наивысший уровень производительности в своем классе: 82% по вертикали и 35% по горизонтали. Это позволяет перемещать положение проецируемого изображения на большой площади без изменения положения самого проектора или направления объектива.

Габариты: 486 × 496 × 175 мм;

Вес: 17,5 кг.

Сроки выхода, цвета и цена

Продажи Fujifilm ZUH6000 запланированы на июнь текущего года. Проектор будет доступен в черном и белом цветах. Цены пока не объявлены.