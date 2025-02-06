AMD впервые обошла Intel в продажах серверных процессоров

В конце 2024 года компания AMD впервые в истории заработала больше денег на процессорах для серверов, чем её главный конкурент — Intel.

Выручка AMD в этом сегменте достигла 3,86 миллиарда долларов, что на 69% больше, чем год назад. Прибыль компании тоже выросла на 74% и составила 1,16 миллиарда. В это же время подразделение Intel, занимающееся процессорами для серверов и искусственного интеллекта, заработало 3,4 миллиарда долларов, но его операционная прибыль оказалась значительно ниже — всего 200 миллионов.

Такого результата AMD добилась благодаря своим мощным процессорам серии EPYC, которые стали популярными среди крупных компаний и облачных сервисов. Кроме того, Intel в последние годы сталкивалась с проблемами и теряла позиции. В целом, рынок серверных решений сейчас активно растёт, поскольку увеличивается спрос на облачные технологии и искусственный интеллект.

AMD заработала на серверных процессорах $3,86 млрд, что на 69% больше, чем год назад. Операционная прибыль (сколько компания заработала после всех расходов) выросла на 74% и составила $1,16 млрд. У Intel в этом же сегменте выручка была $3,4 млрд, а прибыль — всего $200 млн.

Однако не все ожидания оправдались. AMD рассчитывала продать больше своих графических процессоров Instinct MI300 для задач, связанных с искусственным интеллектом, но результаты оказались ниже прогнозов. AMD продолжает набирать обороты и отбирать рынок у Intel, особенно в серверном сегменте. Но на рынке графических процессоров компания пока уступает NVIDIA, которая остаётся главным игроком в сфере искусственного интеллекта.

Между тем, TSMC готовится к запуску производства 4-нм чипов на новом заводе в Аризоне. Это событие называют шагом к технологической независимости США, но цена этого шага может заставить задуматься: готовы ли клиенты платить больше за "местные" микропроцессоры?