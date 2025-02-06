Астрономы обнаружили крупнейшую структуру во Вселенной

Астрономы Института внеземной физики имени Макса Планка обнаружили крупнейшую структуру во Вселенной на сегодняшний день, которую назвали Кипу — в честь системы измерений инков. Статья об открытии подготовлена к публикации в журнале Astronomy and Astrophysics.

Астрономы обнаружили крупнейшую структуру во Вселенной
© NASA

Масса сверхструктуры достигает 200 квадриллионов солнечных. И если эта внушительная даже по космическим меркам цифра недостаточно впечатляет, оцените размеры Кипу — в длину она простирается на более чем 1,3 миллиарда световых лет.

Структура такого размера просто обязана влиять на свое окружение, и понимание этих эффектов крайне важно для понимания космоса. Изучение Кипу и подобных ей структур может помочь нам понять, как эволюционируют галактики, улучшить наши космологические модели и повысить точность космологических измерений.

Сверхструктуры — это чрезвычайно крупные структуры, содержащие группы скоплений и сверхскоплений галактик. Некоторые из них настолько велики, что ломают наши модели космологической эволюции.

Кипу — это крупнейшая структура, которую когда-либо находили во Вселенной. Она и четыре другие сверхструктуры, обнаруженные исследователями, содержат 45% скоплений галактик, 30% галактик, 25% материи и занимают 13% объема.

Ученые объяснили, почему выбрали такое название своей находке. Кипу — это индейские устройства для записи информации, сделанные из узловатых веревок, где узлы содержат информацию на основе цвета, порядка и числа.

Для идентификации и анализа сверхструктур ученые использовали рентгеновские скопления галактик из своего же обзора CLASSIX (Cosmic Large-Scale Structure in X-rays). Гигантские образования можно отследить по косвенным признакам, порождаемым их огромной массой: следам на реликтовом излучении, искажениям постоянной Хаббла и гравитационному линзированию.

Стандартная космологическая модель Лямбда-CDM допускает сверхструктуры, подобные Кипу и четырем другим, подчеркивается в статье.

«Мы находим сверхструктуры с похожими свойствами в симуляциях, основанных на моделях космологии ΛCDM», пишут авторы.

По их мнению, эти сверхструктуры не будут существовать вечно.

«В будущей космической эволюции эти сверхструктуры неизбежно распадутся на несколько коллапсирующих единиц. Таким образом, это временные конфигурации», поясняют ученые.

Они уверены, что эти необычные физические объекты с характерными свойствами и особой космической средой заслуживают особого внимания.

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