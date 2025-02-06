Астрономы обнаружили крупнейшую структуру во Вселенной

Астрономы Института внеземной физики имени Макса Планка обнаружили крупнейшую структуру во Вселенной на сегодняшний день, которую назвали Кипу — в честь системы измерений инков. Статья об открытии подготовлена к публикации в журнале Astronomy and Astrophysics.

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Масса сверхструктуры достигает 200 квадриллионов солнечных. И если эта внушительная даже по космическим меркам цифра недостаточно впечатляет, оцените размеры Кипу — в длину она простирается на более чем 1,3 миллиарда световых лет.

Структура такого размера просто обязана влиять на свое окружение, и понимание этих эффектов крайне важно для понимания космоса. Изучение Кипу и подобных ей структур может помочь нам понять, как эволюционируют галактики, улучшить наши космологические модели и повысить точность космологических измерений.

Сверхструктуры — это чрезвычайно крупные структуры, содержащие группы скоплений и сверхскоплений галактик. Некоторые из них настолько велики, что ломают наши модели космологической эволюции.

Кипу — это крупнейшая структура, которую когда-либо находили во Вселенной. Она и четыре другие сверхструктуры, обнаруженные исследователями, содержат 45% скоплений галактик, 30% галактик, 25% материи и занимают 13% объема.

Ученые объяснили, почему выбрали такое название своей находке. Кипу — это индейские устройства для записи информации, сделанные из узловатых веревок, где узлы содержат информацию на основе цвета, порядка и числа.

Для идентификации и анализа сверхструктур ученые использовали рентгеновские скопления галактик из своего же обзора CLASSIX (Cosmic Large-Scale Structure in X-rays). Гигантские образования можно отследить по косвенным признакам, порождаемым их огромной массой: следам на реликтовом излучении, искажениям постоянной Хаббла и гравитационному линзированию.

Стандартная космологическая модель Лямбда-CDM допускает сверхструктуры, подобные Кипу и четырем другим, подчеркивается в статье.

« М ы н а х о д и м с в е р х с т р у к т у р ы с п о х о ж и м и с в о й с т в а м и в с и м у л я ц и я х , о с н о в а н н ы х н а м о д е л я х к о с м о л о г и и Λ C D M » , — п и ш у т а в т о р ы .

По их мнению, эти сверхструктуры не будут существовать вечно.

« В б у д у щ е й к о с м и ч е с к о й э в о л ю ц и и э т и с в е р х с т р у к т у р ы н е и з б е ж н о р а с п а д у т с я н а н е с к о л ь к о к о л л а п с и р у ю щ и х е д и н и ц . Т а к и м о б р а з о м , э т о в р е м е н н ы е к о н ф и г у р а ц и и » , — п о я с н я ю т у ч е н ы е .

Они уверены, что эти необычные физические объекты с характерными свойствами и особой космической средой заслуживают особого внимания.