Астрономы обнаружили крупнейшую структуру во Вселенной
Астрономы Института внеземной физики имени Макса Планка обнаружили крупнейшую структуру во Вселенной на сегодняшний день, которую назвали Кипу — в честь системы измерений инков. Статья об открытии подготовлена к публикации в журнале Astronomy and Astrophysics.
Масса сверхструктуры достигает 200 квадриллионов солнечных. И если эта внушительная даже по космическим меркам цифра недостаточно впечатляет, оцените размеры Кипу — в длину она простирается на более чем 1,3 миллиарда световых лет.
Структура такого размера просто обязана влиять на свое окружение, и понимание этих эффектов крайне важно для понимания космоса. Изучение Кипу и подобных ей структур может помочь нам понять, как эволюционируют галактики, улучшить наши космологические модели и повысить точность космологических измерений.
Сверхструктуры — это чрезвычайно крупные структуры, содержащие группы скоплений и сверхскоплений галактик. Некоторые из них настолько велики, что ломают наши модели космологической эволюции.
Кипу — это крупнейшая структура, которую когда-либо находили во Вселенной. Она и четыре другие сверхструктуры, обнаруженные исследователями, содержат 45% скоплений галактик, 30% галактик, 25% материи и занимают 13% объема.
Ученые объяснили, почему выбрали такое название своей находке. Кипу — это индейские устройства для записи информации, сделанные из узловатых веревок, где узлы содержат информацию на основе цвета, порядка и числа.
Для идентификации и анализа сверхструктур ученые использовали рентгеновские скопления галактик из своего же обзора CLASSIX (Cosmic Large-Scale Structure in X-rays). Гигантские образования можно отследить по косвенным признакам, порождаемым их огромной массой: следам на реликтовом излучении, искажениям постоянной Хаббла и гравитационному линзированию.
Стандартная космологическая модель Лямбда-CDM допускает сверхструктуры, подобные Кипу и четырем другим, подчеркивается в статье.
«Мы находим сверхструктуры с похожими свойствами в симуляциях, основанных на моделях космологии ΛCDM», — пишут авторы.
По их мнению, эти сверхструктуры не будут существовать вечно.
«В будущей космической эволюции эти сверхструктуры неизбежно распадутся на несколько коллапсирующих единиц. Таким образом, это временные конфигурации», — поясняют ученые.
Они уверены, что эти необычные физические объекты с характерными свойствами и особой космической средой заслуживают особого внимания.