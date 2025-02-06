OpenAI сделала бесплатной функцию поиска в ChatGPT

OpenAI значительно расширила доступ к поисковым возможностям ChatGPT, упразднив необходимость регистрации для использования этой функции. Объявление, сделанное компанией сегодня, означает, что любой желающий может получить доступ к поисковой системе, интегрированной в чат-бот с искусственным интеллектом, совершенно бесплатно. Об этом сообщает издание The Verge.

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Ранее доступная лишь платным подписчикам, поисковая система ChatGPT была открыта для всех пользователей в декабре 2024 года. Теперь же, сняв ограничение входа в систему, OpenAI стремится позиционировать ChatGPT как серьезного соперника устоявшимся поисковым платформам, таким как Google и Bing.

« М ы х о т и м , ч т о б ы к а ж д ы й м о г и с п ы т а т ь в о з м о ж н о с т и C h a t G P T в п о и с к е и н ф о р м а ц и и , » — з а я в и л п р е д с т а в и т е л ь O p e n A I в о ф и ц и а л ь н о м п р е с с - р е л и з е .

Новая поисковая функция позволяет ChatGPT оперативно предоставлять ответы на запросы, опираясь на актуальные данные из мировой сети. Система также предлагает прозрачность, цитируя источники, использованные для формирования ответа. Более того, функциональность расширена поддержкой карт, изображений и кратких сведений о местных местах, приближая ChatGPT к функциональности традиционных поисковых систем.

Уникальная поисковая технология ChatGPT объединяет в себе сбор данных из открытых источников и их анализ посредством собственной модели искусственного интеллекта. Это позволяет не только извлекать факты, но и формировать лаконичные и содержательные ответы на пользовательские вопросы. Контекстуальное понимание, основанное на предыдущем общении, также делает ChatGPT удобным инструментом для сложных и уточняющих запросов. Аналитики считают, что этот шаг OpenAI может существенно повлиять на рынок онлайн-поиска.