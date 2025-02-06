Эксперты оценили отказ Google от неиспользования ИИ для создания оружия

Корпорация Google убрала из своего перечня принципов разработки и применения технологий искусственного интеллекта (ИИ) обещание не использовать ИИ-продукты для разработки вооружений и слежки за людьми. Эксперты видят в этом опасность для мира.

© Российская Газета

На официальном сайте Google AI ранее был пункт "Приложения ИИ, которые мы не будем развивать". Там утверждалось, что ИИ не будет применяться для "вооружений и других технологий, основная цель которых или последствия использования связаны с непосредственным содействием причинению вреда людям".

Также корпорация обещала воздержаться от использования ИИ в развитии технологий, "собирающих или использующих информацию для слежки с нарушением норм международного права" и "наносящих или способных нанести общий вред". Сейчас этого раздела нет. Компания лишь пообещала соблюдать "общепринятые принципы международного права и права человека".

Агентство Bloomberg попросило прокомментировать изменения, на что получило заявление из официального блога: "Мы считаем, что демократии должны лидировать в разработке ИИ, руководствуясь основными ценностями, такими как свобода, равенство и уважение прав человека".

Маргарет Митчелл, один из бывших руководителей команды Google по этике при разработке ИИ, заявила, что удаление данного пункта повлияет на работу корпорации - одним из ее направлений может стать прямое внедрение технологий, которые могут убивать людей.

" Т р е в о ж н о в и д е т ь , к а к Google отказывается от своих обязательств по этичному использованию технологий ИИ без обсуждения с сотрудниками и широкой общественностью, несмотря на давнее мнение команды, что компания не должна заниматься военным бизнесом", - сказал в беседе с Wired инженер-программист компании Парул Коул.

По мнению руководителя ИАА Telecom Daily Дениса Кускова, отказ от данного принципа интересен не столько Google, сколько органам власти. Вероятно, компания будет выдавать им какую-то информацию.

" Д о к у м е н т о т р а ж а е т о б е щ а н и е , ч т о Google будет участвовать во всех разработках, в которых они смогут. И ровно то же самое будут делать другие компании", - считает ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.

Гендиректор IT-компании "Формула Лайн" Евгений Гладченко считает, что произойдет технологический скачок в создании более совершенных систем вооружений и технологий слежки, если другие IT-гиганты пойдут вслед за Google, так как этические нормы в разработке ИИ больше не будут сдерживающим фактором. В результате технологии, которые должны были служить обществу, будут использоваться для контроля и манипуляции людьми.

" Т а к о й п о в о р о т с о б ы т и й п о д о р в е т д о в е р и е о б щ е с т в а к т е х н о л о г и я м и к о м п а н и я м , к о т о р ы е и х р а з р а б а т ы в а ю т , и п о л ь з о в а т е л и н а ч н у т в о с п р и н и м а т ь И И к а к у г р о з у . В к о н е ч н о м и т о г е э т о з а м е д л и т р а з в и т и е т е х н о л о г и й в ц е л о м " , - д о б а в и л с о б е с е д н и к .

По мнению Муртазина, правозащитные организации и простые граждане "могут возмущаться", однако как-то повлиять на ситуацию у них вряд ли получится.