«Яндекс» добавил в «Шедеврум» поддержку ИИ DeepSeek

Сервис генерации изображений и видео «Шедеврум», разработанный компанией «Яндекс», предоставил пользователям возможность испытать новейшую визуальную модель Janus-Pro-7B, разработанную китайской компанией DeepSeek. Об этом сообщили представители «Яндекса».

Новая модель, основанная на искусственном интеллекте, расширит возможности пользователей «Шедеврума» в создании уникального визуального контента на основе текстовых запросов. Janus-Pro-7B, являясь моделью с открытым исходным кодом, предлагает широкие возможности для экспериментов и творчества.

В течение тестового периода, который продлится до конца марта 2025 года, доступ к Janus-Pro-7B будет осуществляться через мобильные приложения «Шедеврума» для операционных систем Android и iOS. Яндекс подчеркивает, что модель развернута на собственных серверах компании, что гарантирует хранение всех данных, включая пользовательские запросы и сгенерированные изображения, в пределах технологической инфраструктуры Яндекса.

DeepSeek представила мультимодальную нейросеть Janus-Pro-7B в конце января текущего года. Модель предназначена для решения задач в области распознавания и генерации изображений и уже доступна для разработчиков и исследователей на платформе Hugging Face (признан в РФ иностранным агентом). Интеграция Janus-Pro-7B в «Шедеврум» демонстрирует стремление «Яндекса» к внедрению передовых технологий в свои сервисы и предоставлению пользователям инструментов для создания высококачественного визуального контента.