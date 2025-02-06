Археологи обнаружили новое неандертальское «творчество»

Недавняя работа ученых из Еврейского университета в Иерусалиме демонстрирует, что на каменных артефактах периода среднего палеолита, обнаруженных в пещерах Манот, Кафзех и Кунейтра, геометрические узоры были нанесены намеренно. Возраст находок — от 100 до 54 тыс. лет. Это указывает на продвинутое когнитивное и символическое поведение древних людей. Исследование опубликовано в журнале Archaeological and Anthropological Sciences.

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Считалось, что намеренные насечки на каменных артефактах среднего палеолита древние люди почти всегда наносили в практических целях или же это следы естественного износа орудия. В целом неандертальны описывались как своеобразные «тугодумы», не склонные к творчеству, а символическое поведение (искусство, магия, ритуалы) появилось гораздо позже и у людей современного типа, к которым относимся мы. В новом исследовании авторы доказывают, что на обработнных камнях среднего палеолита из Леванта был намеренно нанесен символический орнамент до появления на этой территории Homo sapiens.

Используя современный 3D-анализ поверхности, ученые смогли отличить намеренные гравировки от следов износа. Артефакты из Манот, Кафзеха и Кунейтры имеют намеренные гравировки с геометрическими узорами, гармонирующими с поверхностью камня. В то время как бороздки на орудиях из пещеры Амуд мелкие, неструктурированные и, по всей вероятности, появились из-за использования абразива в процессе эксплуатации.

Руководитель исследования доктор Мэй Годер-Голдбергер отмечает: «Абстрактное мышление — это краеугольный камень когнитивной эволюции человека. Намеренные гравировки, найденные на этих артефактах, подчеркивают способность к символическому выражению и свидетельствуют о наличии общества с развитыми концептуальными способностями».