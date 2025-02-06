Ученые обнаружили новый метод поиска инопланетной жизни

Ученые из Технического университета Берлина разработали новый метод обнаружения признаков жизни, который может быть использован в будущих миссиях по поиску внеземных организмов. Они обнаружили, что простейший тест на движение микроорганизмов в ответ на химическое вещество способен выявить возможные инопланетные формы жизни. Работа опубликована в журнале Frontiers in Astronomy and Space Sciences (FASS).

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Метод основан на хемотаксисе — способности микроорганизмов двигаться в сторону определенных химических соединений. В новой работе исследователи протестировали три типа микроорганизмов: два вида бактерий и один вид архей. Все они реагировали на аминокислоту L-серин, перемещаясь в ее сторону.

Выбор организмов был неслучаен: бактерия Bacillus subtilis может выживать при температуре до 100°C, бактерия Pseudoalteromonas haloplanktis адаптирована к условиям Антарктики, а архея Haloferax volcanii встречается в экстремально соленых водоемах, таких как Мертвое море.

« М ы т е с т и р о в а л и к а к б а к т е р и и , т а к и а р х е и , п о с к о л ь к у о н и э в о л ю ц и о н н о р а з в и в а л и с п о с о б н о с т ь к д в и ж е н и ю н е з а в и с и м о д р у г о т д р у г а . Э т о д е л а е т м е т о д б о л е е у н и в е р с а л ь н ы м д л я б у д у щ и х к о с м и ч е с к и х м и с с и й » , — п о я с н и л в е д у щ и й и с с л е д о в а т е л ь М а к с Р и к е л е с .

L-серин считается распространенным химическим соединением, возможно, присутствующим на Марсе. Если потенциальная марсианская жизнь имеет сходную биохимию с земной, этот метод может помочь в ее обнаружении.

Вместо сложного оборудования ученые использовали прозрачный предметное стекло с двумя камерами, разделенными тонкой мембраной. С одной стороны помещали микроорганизмы, с другой — L-серин. Если организмы были живы и подвижны, они двигались в сторону аминокислоты, проходя через мембрану. Метод не требует мощных компьютеров или сложного анализа данных, что делает его потенциально применимым в будущих космических миссиях. Однако для работы в космосе потребуется адаптация — миниатюризация оборудования и автоматизация процесса.

« Э т о т м е т о д м о ж е т з н а ч и т е л ь н о у п р о с т и т ь п о и с к ж и з н и з а п р е д е л а м и З е м л и , с д е л а в е г о д е ш е в л е и б ы с т р е е » , — п о д ч е р к н у л Р и к е л е с .

Ученые надеются, что в будущем этот подход будет использован для поиска жизни не только на Марсе, но и, например, в океане спутника Юпитера Европы.