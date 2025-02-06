Песков высказался о возможной разблокировке соцсети X

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков высказался о возможной разблокировке соцсети X.

Песков высказался о разблокировке соцсети X
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«Вопрос того, выполнил ли X все требования российского законодательства. Как только эти требования будут выполнены, то, конечно, никаких препятствий для этого не останется», сказал он.

Ранее руководитель Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина заявила, что соцсеть Х в России может быть разблокирована.

Позднее Роскомнадзор сообщил об отсутствии оснований для разблокировки соцсети X.

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