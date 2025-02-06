Песков высказался о разблокировке соцсети X

Песков высказался о возможной разблокировке соцсети X
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков высказался о возможной разблокировке соцсети X.
«Вопрос того, выполнил ли X все требования российского законодательства. Как только эти требования будут выполнены, то, конечно, никаких препятствий для этого не останется», — сказал он.
Ранее руководитель Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина заявила, что соцсеть Х в России может быть разблокирована.
Позднее Роскомнадзор сообщил об отсутствии оснований для разблокировки соцсети X.