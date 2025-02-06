Asus представила флагманский смартфон с устаревшим разъемом

Asus представила свой новый флагманский смартфон Zenfone 12 Ultra, который уже сегодня выходит на рынки Европы, Тайваня и Гонконга. Новинка получила мощный процессор Snapdragon 8+ Elite, до 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5X и, к радости некоторых, сохранила устаревший 3,5-мм разъем для наушников. В Европе рекомендованная розничная цена устройства составляет €1100 (примерно 110 тыс. руб. по курсу на 6 февраля 2025 года). Об этом сообщает издание GSMArena.

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Zenfone 12 Ultra выходит раньше обычного, заменяя своего предшественника в начале февраля, а не в середине июля. Основным нововведением стало использование чипсета Snapdragon 8+ Elite, который, по заявлению Asus, обеспечивает на 45% более высокую производительность CPU, на 40% более быстрый GPU и на 40% улучшенную работу NPU.

Усиленная нейронная сеть используется для реализации различных AI-функций, как локально, так и в облаке. Смартфон поставляется с моделью Llama 3 8B от Meta (признана в России экстремистской и запрещена) для качественного суммирования текста. Функция AI Call Translator 2.0 обеспечивает перевод речи в реальном времени для стандартного приложения «Телефон» и сторонних мессенджеров, поддерживающих VoIP. Приложение «Диктофон» получило функцию AI Transcript 2.0 с распознаванием нескольких говорящих, суммированием и переводом.

Основная камера Zenfone 12 Ultra использует сенсор Sony Lytia-IMX700 вместо IMX890, а главным улучшением стала 6-осевая гибридная стабилизация на подвесе версии 4, обеспечивающая коррекцию движения около пяти градусов. 32-мегапиксельная телекамера с оптической стабилизацией предлагает 3-кратный оптический и 10-30-кратный зум HyperClarity. Также имеется 120-градусная сверхширокоугольная камера. Фронтальная камера основана на 32-мегапиксельном сенсоре RGBW и имеет угол обзора 90 градусов.

Смартфон оснащен 6,78-дюймовым OLED-дисплеем (Samsung E6) с адаптивной частотой обновления от 1 до 120 Гц (144 Гц для поддерживаемых игр), пиковой яркостью 2500 нит и защитой Gorilla Glass Victus 2.

Емкость аккумулятора составляет 5500 мАч, поддерживается проводная зарядка мощностью до 65 Вт и беспроводная зарядка мощностью 15 Вт (Qi 1.3). Проводная зарядка позволяет полностью зарядить устройство за 39 минут, обеспечивая до 26 часов автономной работы.

Asus Zenfone 12 Ultra выполнен в корпусе из 100% переработанного алюминия с использованием 22% переработанного стекла для экрана. На старте продаж доступны три цвета: Sage Green, Ebony Black и Sakura White. Смартфон имеет рейтинг защиты от пыли и воды IP68.

Новинка поддерживает две nano-SIM карты и eSIM.