Назван способ получать обновления Windows 10 бесплатно

Корпорация Microsoft скорректировала правила выпуска платных обновлений для устаревшей Windows 10. На это обратило внимание издание The Register.

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После октября 2025 года Microsoft будет выпускать только платные обновления Extended Security Updates (ESU) для Windows 10. В компании изменили документ на сайте, который уточняет правила получения ESU. Владельцы ПК смогут не платить, если они пользуются подпиской на сервисы Windows 365.

В корпорации объяснили, что для получения бесплатных обновлений пользователи должны иметь активную платную подписку на Windows 365 и сохранить ее на три года. Специалисты Microsoft назвали дату окончания поддержки — 14 октября 2025 года. Трехлетний цикл обновлений ESU начнется в ноябре того же года.

Также в компании напомнили, что стоимость платных обновлений Windows 10 для обычных потребителей составит 30 долларов в год. Корпоративные пользователи заплатят 427 долларов за три года. На компьютерах, приобретенных для образовательныз учреждений, обновления будут стоить 7 долларов ежегодно.

Ранее журналисты издания The Register заявили, что Windows 11 не стала популярной, так как она практически ничем не отличается от Windows 10. Также в Microsoft помешали обновлению до актуальной ОС, установив жесткие системные требования.