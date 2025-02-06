Рассекречены характеристики нового складного смартфона Xiaomi

Xiaomi после дебюта на рынке раскладных смартфонов с горизонтальной линией сгиба в прошлом году с Mix Flip готовит к выпуску его преемника – Xiaomi Mix Flip 2. Как пишет GizmoChina, по данным инсайдера Digital Chat Station, новинка получит ряд значительных улучшений и может появиться на рынке уже во втором квартале 2025 года.

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Ожидается, что Mix Flip 2 будет работать на базе новейшего чипсета Snapdragon 8 Elite, потенциально став первым раскладным смартфоном с таким процессором.

Дизайн, вероятно, сохранит общие черты предшественника, но получит усовершенствования внешнего экрана. Xiaomi, как сообщается, уделила особое внимание минимизации складки на экране. Важным нововведением станет защита от воды по стандарту IPX8, которой не было в первой модели. Помимо этого, производитель планирует предложить «ориентированные на женскую аудиторию» настройки, включая цветовые варианты.

Что касается аккумулятора, то ожидается, что емкость составит от 5050 мАч (номинальная) до 5100 мАч (типичная), что превышает показатели первого Mix Flip. Данный параметр, как пишет GizmoChina, является рекордным для устройств обсуждаемого типа. Также заявлена поддержка беспроводной зарядки мощностью 50 Вт, отсутствовавшая в предыдущей модели.

Фотовозможности Mix Flip 2 будут представлены двойной основной камерой, включающей 50-мегапиксельный основной модуль с оптической стабилизацией изображения (OIS) и 50-мегапиксельный сверхширокоугольный объектив. Предполагается, что телеобъектив, присутствовавший в первой модели, будет заменен.

Среди других ожидаемых характеристик – 6,85-дюймовый складной OLED-дисплей с разрешением 1,5K и частотой обновления 120 Гц, поддержка NFC, боковой сканер отпечатков пальцев, а также тонкий корпус толщиной 7,6 мм и вес около 190 грамм.

По словам Digital Chat Station, запуск Xiaomi Mix Flip 2 запланирован на период с апреля по июнь 2025 года. Ожидается, что смартфон будет доступен на глобальном рынке, как и его предшественник, однако конкретные детали касательно международного релиза пока не раскрываются.