Найдены следы древнего человеческого жертвоприношения в Эквадоре

На эквадорском побережье ученые обнаружили останки беременной женщины, принесенной в жертву более тысячи лет назад. Эта находка была подробно описана учеными из Американского общества археологии. Об этом написало издание CBS News.

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По данным исследования, в захоронении находились останки молодой женщины, которой на момент смерти было от 17 до 20 лет. Возраст древнего захоронения составляет примерно с 771 по 953 год нашей эры.

После изучения костей, исследователи установили, что женщина была беременной. Также установлено, что ей были нанесены серьезные травмы в последние часы жизни. Ее руки и левая нога были отсечены. Эксперты зафиксировали переломы черепа, а также следы порезов на костях рук. Глаза девушки были закрыты двумя ракушками, рядом был крупный камень из зеленой глины, а на лбу располагались осколки керамики.

В грудной клетке археологи также нашли сожженное подношение богам, что, по мнению исследователей, указывает на принуждение девушки к какому-то ритуалу, хотя жертвоприношения в Эквадоре в то время были редкостью, передает издание.