Amazon потратит $100 млрд на развитие технологий ИИ

Американская компания Amazon инвестирует в 2025 году $100 млрд в развитие технологий искусственного интеллекта (ИИ) - больше, чем конкуренты корпорации Alphabet и Microsoft. Об этом сообщила газета Financial Times (FT).

Основная часть этих средств направляется облачной компании Amazon Web Services, которая управляет центрами обработки данных и предлагает клиентам программные инструменты.

Масштабные планы расходов Amazon на ИИ перекликаются с программами других технологических гигантов, которые конкурируют за доминирование в быстрорастущей отрасли. Однако теперь они вынуждены корректировать планы в связи с неожиданным для них успехом китайской компании DeepSeek в разработке своего чат-бота.

Компания из КНР DeepSeek 20 января выпустила новую версию чат-бота R1, которая, как утверждается, превосходит передовую версию ChatGPT американской компании OpenAI. При этом разработчики китайского чат-бота, как указывают эксперты, потратили гораздо меньше средств, чем OpenAI. Чат-бот быстро набрал популярность среди пользователей по всему миру и привел к колебаниям на фондовых рынках из-за опасений инвесторов, что западные компании-лидеры в сфере ИИ могут быть переоценены.