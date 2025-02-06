Российский блогер показал чехлы для еще не вышедшего iPhone

Популярный техноблогер и автор каналов Romancev768 на YouTube и в TikTok Сергей Романцев опубликовал в своих соцсетях видеоролик с демонстрацией нескольких чехлов для еще не вышедшего iPhone SE 4.

© Telegram-канал «Romancev768»

Производители чехлов заранее готовятся к запуску смартфонов, чтобы успеть выпустить аксессуары к релизу устройств. Таким образом, в руках у Романцева оказались чехлы от Urban Armor Gear (UAG), предназначенные для iPhone SE 4. По слухам, устройство должно появиться уже в начале весны.

Примечательно, что на упаковках чехлов указано, что они предназначены для iPhone 16E. Ранее некоторые инсайдеры утверждали, что Apple может переименовать предстоящий смартфон из iPhone SE в iPhone 16E.

Если верить UAG, в iPhone SE 4 не будет кнопки управления камерой, которая дебютировала в линейке iPhone 16. Вырез в чехле под камеру подтверждает утечки с изображением смартфона — на кейсе виден горизонтальный вырез под одну камеру и светодиодную вспышку. По слухам, разрешение камеры составит 48 Мп.

Ожидается, что смартфон будет оснащен 6,1-дюймовым OLED-экраном с частотой 60 Гц, 8 ГБ оперативной памяти и чипом Apple A17 Pro или A18, что позволит новинке поддерживать ИИ-систему Apple.