Минобороны Южной Кореи заблокировало чат-бот DeepSeek

Минобороны Южной Кореи заблокировало доступ к чат-боту китайской компании DeepSeek, сообщило агентство «Рёнхап» со ссылкой на источники в ведомстве.

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По данным издания, такие меры приняли из соображений безопасности.

До этого сообщалось, что американская компания Wiz, специализирующаяся на кибербезопасности, обнаружила незащищенную базу данных китайского ИИ-стартапа DeepSeek. В открытом доступе оказалась база данных ClickHouse, содержащая более миллиона строк информации, включая историю чатов пользователей, внутренние данные чат-бота и другие конфиденциальные сведения.

Wiz незамедлительно сообщила DeepSeek о проблеме, и компания оперативно устранила уязвимость. Утечка данных подчеркивает риски, связанные с ненадлежащей защитой баз данных, даже для компаний, работающих с передовыми технологиями. Исследователи Wiz отмечают, что, несмотря на фокус на футуристических угрозах ИИ, базовые ошибки безопасности, такие как случайное раскрытие данных, остаются серьезной проблемой. ClickHouse, используемая DeepSeek система управления базами данных с открытым исходным кодом, предназначена для обработки больших объемов информации, что делает утечку еще более значительной.