Как на самом деле работают ChatGPT и DeepSeek?

Искусственный интеллект стал неотъемлемой частью нашей жизни. Такие системы, как ChatGPT и DeepSeek, вызывают огромный интерес и множество вопросов о том, как они функционируют.

Давайте погрузимся в мир ИИ и попробуем разобраться в механизмах работы этих технологий.

Основы работы языковых моделей

Обучение на больших данных . Чат-боты, подобные ChatGPT, проходят обучение на огромных массивах текстовой информации, включающих книги, научные статьи и веб-страницы. В процессе обучения модель анализирует миллиарды предложений, выявляя закономерности и статистические зависимости между словами. Важно отметить, что ИИ не обладает личным опытом и не запоминает конкретные источники информации.

. Чат-боты, подобные ChatGPT, проходят обучение на огромных массивах текстовой информации, включающих книги, научные статьи и веб-страницы. В процессе обучения модель анализирует миллиарды предложений, выявляя закономерности и статистические зависимости между словами. Важно отметить, что ИИ не обладает личным опытом и не запоминает конкретные источники информации. Вероятностное предсказание . Когда пользователь задает вопрос, нейросеть не размышляет в привычном нам смысле. Вместо этого она анализирует последовательность слов в запросе и предсказывает наиболее вероятное продолжение ответа. Этот процесс называется авторегрессией: модель оценивает множество вариантов и выбирает наиболее логичный и естественный с точки зрения языка.

. Когда пользователь задает вопрос, нейросеть не размышляет в привычном нам смысле. Вместо этого она анализирует последовательность слов в запросе и предсказывает наиболее вероятное продолжение ответа. Этот процесс называется авторегрессией: модель оценивает множество вариантов и выбирает наиболее логичный и естественный с точки зрения языка. Контекстуальный анализ. Чтобы поддерживать осмысленный диалог, ИИ анализирует контекст предыдущих сообщений. Он учитывает структуру разговора, тон общения и стиль письма, что позволяет выдавать более точные и логичные ответы. Однако у модели есть ограничение по количеству обрабатываемых символов в контексте, что может привести к потере связи с изначальной темой на длинных дистанциях.

Творческий потенциал и ограничения

Современные языковые модели способны не только отвечать на вопросы, но и генерировать оригинальный контент - от стихов и историй до программного кода. Эта способность основана на комбинировании и переосмыслении существующих текстовых паттернов.

Однако важно понимать, что, несмотря на кажущуюся осмысленность ответов, ИИ не обладает настоящим пониманием реальности. У него нет эмоций, он не может принимать осознанные решения и не способен к самостоятельному мышлению. Его "размышления" - это сложные математические операции, основанные на вероятностных связях между словами.

Исследования "мышления" ИИ

Ученые активно изучают процессы, происходящие внутри языковых моделей. Для этого разрабатываются инструменты "объяснимого ИИ" (XAI - Explainable Artificial Intelligence), которые помогают раскрыть, как и почему алгоритм приходит к определенным решениям.

Интересные открытия

Модели ИИ могут строить собственную модель мира, отражающую реальность, с которой они взаимодействуют. Чат-боты способны проходить своеобразную "психотерапию", отвечая на вопросы о своей логике. ИИ может воспроизводить логику рассуждений человека, используя метод "цепочки рассуждений". Иногда модели выдумывают ложные объяснения своих действий, что напоминает человеческие когнитивные искажения. Разрабатываются методы для определения честности ответов ИИ в реальном времени.

Перспективы и вызовы

Несмотря на значительный прогресс в исследовании ИИ, многое остается непонятным. Ученые продолжают изучать, как "размышляют" эти системы. Существует консенсус о необходимости стремления к объяснимости моделей ИИ, что важно не только для науки, но и для обеспечения безопасности и надежности их использования.

Некоторые страны Европейского Союза уже начали разрабатывать регламенты, требующие ясности алгоритмов, особенно тех, которые имеют высокий риск воздействия на общество. Исследования в области XAI продолжаются, и есть надежда, что они помогут сделать ИИ более прозрачным и безопасным инструментом в будущем.