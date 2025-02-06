США усилят контроль в окололунном пространстве

Пентагон будет усиливать контроль США в ближнем космосе, в частности, в окололунном пространстве. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на доклад «Росконгресса».

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В отчете фонда говорится, что Управление перспективных исследовательских проектов (DARPA) Пентагона будет сосредотачивать свои усилия на усилении военного контроля США в окололунном пространстве и других ключевых районах ближнего космоса.

« Б у д у т в е с т и с ь р а з р а б о т к и п е р е д о в ы х с и с т е м н а б л ю д е н и я и ц е л е у к а з а н и я д л я у л у ч ш е н и я с и т у а ц и о н н о й о с в е д о м л е н н о с т и и у д а р н ы х в о з м о ж н о с т е й в б у д у щ и х в о е н н ы х к о н ф л и к т а х » , — о т м е ч а е т с я в д о к л а д е .

Так, агентство уже начало работу над повышением осведомленности об околоземном пространстве — эту информацию получают, обрабатывая большой объем высокоскоростных данных со спутников.

Кроме того, специалисты DARPA намерены в 2025 году запустить на орбиту роботизированный комплекс для обслуживания и модернизации космических аппаратов. Также в планах разработка ядерного ракетного двигателя для повышения маневренности спутников.

Ранее глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что приоритетом для Соединенных Штатов является защита своих национальных интересов и обеспечение свободного доступа к Панамскому каналу. В разговоре с министром общественной безопасности Панамы Фрэнком Абрего Хегсет договорился о расширении сотрудничества между вооруженными силами США и силами безопасности Панамы.