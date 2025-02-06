Ученые вычислили время появления водоплавающих птиц

Международная команда ученых обнаружила в Антарктиде почти полный череп птицы, жившей 69 миллионов лет назад. Оказалось, что окаменелость принадлежит вегавису (Vegavis iaai) — древнему родственнику современных водоплавающих птиц, который жил в позднем меловом периоде. Структура мозга вегависа напоминала мозг современных уток и гусей, а мощные челюстные мышцы, помогавшие птице нырять за добычей, делают ее похожей на поганок и гагар. Новые данные подтверждают, что водоплавающие птицы появились еще в эпоху динозавров и пережили глобальное вымирание. Исследование опубликовано в журнале Nature.

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66 миллионов лет назад, в конце мелового периода, падение астероида вблизи мексиканского полуострова Юкатан привело к вымиранию всех известных нептичьих динозавров. Однако ранние предки современных птиц сумели пережить катастрофу.

До сих пор ученые не могли установить точное время, когда именно появились водоплавающие птицы. Окаменелости из позднего мелового периода (100,5–66 миллионов лет назад) крайне редки, а найденные останки были слишком фрагментарны, чтобы точно определить их место в эволюционном древе.

В 2011 году международная команда ученых нашла в Антарктиде почти полный череп птицы. Теперь исследователи описали его и установили, что окаменелость принадлежит вымершему вегавису (Vegavis iaai) возрастом 69 миллионов лет.

Ученые показали, что у вегависа был длинный заостренный клюв, а структура мозга напоминала мозг современных уток и гусей. Однако были и отличия: например, мощные челюстные мышцы, которые помогали птице нырять за добычей. Это делает ее похожей не столько на уток, сколько на поганок и гагар, которые охотятся под водой и активно используют для передвижения ноги.

Еще один важный вывод связан с местом обитания вегависа. Антарктида в позднем меловом периоде представляла собой зеленые земли с мягким климатом. Возможно, удаленность этого региона от эпицентра катастрофы, вызванной падением астероида, помогла местным птицам выжить и впоследствии дать начало современным видам.

Результаты исследования доказывают, что эволюция водоплавающих птиц началась раньше, чем предполагалось — в конце мелового периода.