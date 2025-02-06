В Госдуме прокомментировали смену главы «Роскосмоса»

Новый генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Баканов, ранее занимавший должность замминистра транспорта России, толковый человек, заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник.

Своим мнением о смене главы госкорпорации депутат поделился в разговоре с «Лентой.ру».

« Э т о р е ш е н и е т е х л ю д е й , к о т о р ы е з а э т о о т в е ч а ю т . П о р е з у л ь т а т а м , м о ж е т б ы т ь , и л и п о в о з р а с т у . Я Б а к а н о в а з н а ю х о р о ш о к а к з а м м и н и с т р а т р а н с п о р т а . О н о ч е н ь т о л к о в ы й ч е л о в е к . Я д у м а ю , о н с п р а в и т с я » , — п р о к о м м е н т и р о в а л Колесник.

По словам депутата, в «Роскосмосе» работают уникальные специалисты.

« Н а с в к о с м о с е п о к а е щ е н и к т о н е п р е в з о ш е л . М ы п е р в о п р о х о д ц ы в к о с м о с е : и Юрий Гагарин — первый в мире космонавт, и Валентина Терешкова, кстати, депутат Госдумы, первая в мире женщина-космонавт. Тем более в "Роскосмосе" еще и оборона. Так что я думаю, что все будет в порядке. Тем более решения у нас президент страны принимает не спонтанно», — заключил он.

Ранее стало известно, что Юрия Борисова освободили от должности гендиректора госкорпорации «Роскосмос». Соответствующие данные раскрыли в Кремле утром в четверг, 6 февраля. Новым руководителем госкорпорации назначен 39-летний Дмитрий Баканов, соответствующий указ был подписан президентом России Владимиром Путиным.