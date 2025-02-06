В Госдуме прокомментировали смену главы «Роскосмоса»

Новый генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Баканов, ранее занимавший должность замминистра транспорта России, толковый человек, заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник.
Своим мнением о смене главы госкорпорации депутат поделился в разговоре с «Лентой.ру».
«Это решение тех людей, которые за это отвечают. По результатам, может быть, или по возрасту. Я Баканова знаю хорошо как замминистра транспорта. Он очень толковый человек. Я думаю, он справится», — прокомментировал Колесник.
По словам депутата, в «Роскосмосе» работают уникальные специалисты.
«Нас в космосе пока еще никто не превзошел. Мы первопроходцы в космосе: и Юрий Гагарин — первый в мире космонавт, и Валентина Терешкова, кстати, депутат Госдумы, первая в мире женщина-космонавт. Тем более в "Роскосмосе" еще и оборона. Так что я думаю, что все будет в порядке. Тем более решения у нас президент страны принимает не спонтанно», — заключил он.
Ранее стало известно, что Юрия Борисова освободили от должности гендиректора госкорпорации «Роскосмос». Соответствующие данные раскрыли в Кремле утром в четверг, 6 февраля. Новым руководителем госкорпорации назначен 39-летний Дмитрий Баканов, соответствующий указ был подписан президентом России Владимиром Путиным.