НАСА призвало частные компании запустить луноход VIPER

НАСА призвало частные компании доставить ровер Volatiles Investigating Polar Exploration Rover (VIPER) на Луну. Об этом сообщает издание SpaceNews.

NASA призвало частные компании запустить луноход VIPER
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В рамках партнерства НАСА планирует предоставить заинтересованной стороне луноход VIPER. Выбранная компания обязуется запустить ровер, обеспечить его мягкую посадку на Луну, осуществлять управление луноходом и обнародовать собираемые им научные данные.

Предложения по роверу должны быть поданы не позднее 3 марта. Затем НАСА выберет наиболее привлекательные предложения, которые до 2 мая должны предоставить уточненные планы по реализации миссии VIPER.

В ноябре издание сообщило, что в случае отправки ровера VIPER на Луну НАСА пришлось бы отменить другие миссии.

В сентябре НАСА отменило миссию VIPER, предназначенную для поиска льда и других ресурсов в районе южного полюса Луны, из-за перерасхода средств.

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