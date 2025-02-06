NASA призвало частные компании запустить луноход VIPER

НАСА призвало частные компании доставить ровер Volatiles Investigating Polar Exploration Rover (VIPER) на Луну. Об этом сообщает издание SpaceNews.

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В рамках партнерства НАСА планирует предоставить заинтересованной стороне луноход VIPER. Выбранная компания обязуется запустить ровер, обеспечить его мягкую посадку на Луну, осуществлять управление луноходом и обнародовать собираемые им научные данные.

Предложения по роверу должны быть поданы не позднее 3 марта. Затем НАСА выберет наиболее привлекательные предложения, которые до 2 мая должны предоставить уточненные планы по реализации миссии VIPER.

В ноябре издание сообщило, что в случае отправки ровера VIPER на Луну НАСА пришлось бы отменить другие миссии.

В сентябре НАСА отменило миссию VIPER, предназначенную для поиска льда и других ресурсов в районе южного полюса Луны, из-за перерасхода средств.