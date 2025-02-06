Смоделированы последствия столкновения астероида Бенну с Землей

Климатологи из Южной Кореи смоделировали последствия столкновения крупного астероида Бенну с Землей. Расчеты показали, что подобный катаклизм может случиться через 157 лет – в сентябре 2182 года. Его вероятность оценивается в 1:2700, или 0,04%. Это немного, но все же не равно нулю, отметили ученые.

© mir24.tv

Диаметр Бенну составляет около 500 метров. Он значительно меньше астероида Чиксулуб, который вызвал вымирание динозавров 66 миллионов лет назад – тот достигал 10-15 км. Однако возможные последствия его падения «вызывают тревогу».

Команда из Пусанского национального университета пришла к выводу, что при падении Бенну в атмосферу в атмосферу будет выброшено 400 миллионов тонн пыли. Это повлечет за собой значительные нарушения климата, химического состава атмосферы и глобального фотосинтеза. Средняя глобальная температура в мире понизится на 4 градуса Цельсия, а количество осадков сократится на 15%.

Компьютерное моделирование показало, что жизнь на планете разрушит не сам взрыв, а то, что последует потом. Облака пыли надолго закроют Солнце. Помимо похолодания и снижения осадков, обитатели Земли также столкнутся с разрушением озонового слоя на 32%. В совокупности эти факторы могут привести к повсеместной гибели растительности.

Ученые рассчитали, что фотосинтез в наземных и морских экосистемах первоначально сократится на 20-30%. Это, вероятно, приведет к массовым нарушениям глобальной продовольственной безопасности.

Сильнее пострадают наземные виды растений. Водоросли в водоемах же смогут восстановиться в течение нескольких месяцев и достичь еще большего объема.

Авторы исследования пояснили, что в среднем астероиды среднего размера сталкиваются с Землей примерно каждые 100-200 тысяч лет. Наши предки, возможно, пережили космическую катастрофу, которая могли повлиять на эволюцию и даже на генетический состав человечества. Ученые пришли к выводу, что современная цивилизация, скорее всего, сможет пережить столкновение с Бенну, но ей придется кардинально изменить образ жизни, сообщает Science Advances.