В НАСА прокомментировали смену руководителя Роскосмоса

НАСА знает о смене главы корпорации «Роскосмос» и продолжит сотрудничать со всеми партнерами. Об этом РИА Новости сообщили в американском космическом агентстве.

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« Н А С А и з в е с т н о о с м е н е р у к о в о д с т в а в р о с с и й с к о й г о с у д а р с т в е н н о й к о с м и ч е с к о й к о р п о р а ц и и « Р о с к о с м о с » , — с к а з а л и т а м .

В агентстве подчеркнули, что сотрудничество с партнерами будет продолжаться для обеспечения безопасной работы астронавтов и космонавтов на борту Международной космической станции (МКС).

6 февраля Юрия Борисова освободили от должности генерального директора «Роскосмоса». Вместо него на должность назначили 39-летнего Дмитрия Баканова. До этого он был заместителем министра транспорта РФ.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил ротацией отставку Борисова. По его словам, в графике президента России Владимира Путина пока нет в ближайшие дни встречи с новым главой «Роскосмоса».

Ранее Минтранс поблагодарил Баканова за эффективную службу и вклад в цифровизацию.