Названа возможная стоимость флагманского Xiaomi 15 Ultra в России

Новый Xiaomi будут продавать в России минимум за 150 тысяч рублей
Компания Xiaomi будет продавать в России свой предстоящий флагманский смартфон Xiaomi 15 Ultra по цене от 150 до 175 тыс. руб. Об этом в своем Telegram-канале заявил главный редактор Mobiltelefon (MT) Евгений Макаров.
По словам Макарова, в России Xiaomi 15 Ultra будет представлен в трех цветах и в двух модификациях памяти: с 16 ГБ оперативной памяти и накопителем на 512 ГБ или 1 ТБ.
«Цена, предположительно, составит 150 тысяч рублей за вариант на 512 ГБ и 175 тысяч рублей за версию на 1 ТБ. Отталкиваюсь от цен Honor Magic 7 Pro и Samsung S25 Ultra, а также Xiaomi 14 Ultra, что стартовал с отметки 150 тысяч за 512 ГБ», — написал он.
Презентация Xiaomi 15 Ultra в Китае ожидается 26 февраля, а версию для международного рынка, по слухам, представят в марте.
Смартфону приписывают 2K-дисплей с ультразвуковым сканером отпечатков пальцев, флагманский чипсет Snapdragon 8 Elite, блок из четырех камер, а также аккумулятор емкостью 6000 мАч с поддержкой проводной зарядки мощностью 90 Вт и беспроводной на 50 Вт.