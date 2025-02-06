Названа возможная стоимость флагманского Xiaomi 15 Ultra в России

Компания Xiaomi будет продавать в России свой предстоящий флагманский смартфон Xiaomi 15 Ultra по цене от 150 до 175 тыс. руб. Об этом в своем Telegram-канале заявил главный редактор Mobiltelefon (MT) Евгений Макаров.

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По словам Макарова, в России Xiaomi 15 Ultra будет представлен в трех цветах и в двух модификациях памяти: с 16 ГБ оперативной памяти и накопителем на 512 ГБ или 1 ТБ.

« Ц е н а , п р е д п о л о ж и т е л ь н о , с о с т а в и т 1 5 0 т ы с я ч р у б л е й з а в а р и а н т н а 5 1 2 Г Б и 1 7 5 т ы с я ч р у б л е й з а в е р с и ю н а 1 Т Б . О т т а л к и в а ю с ь о т ц е н H o n o r M a g i c 7 P r o и S a m s u n g S 2 5 U l t r a , а т а к ж е X i a o m i 1 4 U l t r a , ч т о с т а р т о в а л с о т м е т к и 1 5 0 т ы с я ч з а 5 1 2 Г Б » , — н а п и с а л о н .

Презентация Xiaomi 15 Ultra в Китае ожидается 26 февраля, а версию для международного рынка, по слухам, представят в марте.

Смартфону приписывают 2K-дисплей с ультразвуковым сканером отпечатков пальцев, флагманский чипсет Snapdragon 8 Elite, блок из четырех камер, а также аккумулятор емкостью 6000 мАч с поддержкой проводной зарядки мощностью 90 Вт и беспроводной на 50 Вт.