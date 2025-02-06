Panasonic может отказаться от производства телевизоров

Президент компании Panasonic Юки Кусуми в рамках финансового отчета заявил, что компания рассматривает возможность выхода с рынка телевизоров и продажи этого направления бизнеса. Об этом сообщает TechRadar.

По словам Кусуми, Panasonic готова рассмотреть вариант отказа и продажи этого направления, если это будет необходимо. Он подчеркнул, что пока конкретного плана по этому вопросу нет.

Основная причина — высокая конкуренция. В 2016 году компания покинула потребительский рынок США из-за популярности недорогих ЖК-телевизоров и снижения спроса на плазменные панели. Хотя позже она вернулась на рынок, ей не удалось занять прежние позиции.

OLED-телевизоры Panasonic известны своей высокой точностью цветопередачи и поддержкой современных технологий. Однако такие производители, как LG, Sony и Samsung, также достигли высокого уровня в этой области.

По слухам, на данный момент нет конкретных претендентов на приобретение телевизионного бизнеса Panasonic. Однако руководство компании рассматривает возможность продажи и других подразделений, включая бытовую технику, промышленные устройства и мехатронные системы.