Названа причина увольнения Борисова с поста главы «Роскосмоса»

Юрия Борисова могли освободить с должности главы «Роскосмоса» на фоне неопределенностей с реализацией проекта Национального космического центра в Москве. Об этом сообщает РБК.

Названа причина увольнения Борисова с поста главы «Роскосмоса»
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Знакомый с ситуацией в госкорпорации источник рассказал, что кадровые решения могли быть приняты на фоне неопределенности с параметрами реализации проекта Национального космического центра в Москве. Он возводится на территории ГКНПЦ имени Хруничева.

«Стоимость строительства возрастает, соответственно, меняется распределение территорий и встает вопрос будущих эксплуатационных расходов», рассказал о проблемах собеседник.

Также в разговоре с журналистами источник признался, что большинство сотрудников «Роскосмоса» не знали об увольнении Борисова до утра четверга.

«Все случилось за один вечер», подчеркнул он.

Юрия Борисова освободили от должности главы госкорпорации «Роскосмос» 6 февраля, он занимал этот пост с 15 июля 2022 года. Новым главой госкорпорации назначили заместителя министра транспорта Дмитрия Баканова.

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Москва