Названа причина увольнения Борисова с поста главы «Роскосмоса»

Юрия Борисова могли освободить с должности главы «Роскосмоса» на фоне неопределенностей с реализацией проекта Национального космического центра в Москве. Об этом сообщает РБК.

Знакомый с ситуацией в госкорпорации источник рассказал, что кадровые решения могли быть приняты на фоне неопределенности с параметрами реализации проекта Национального космического центра в Москве. Он возводится на территории ГКНПЦ имени Хруничева.

« С т о и м о с т ь с т р о и т е л ь с т в а в о з р а с т а е т , с о о т в е т с т в е н н о , м е н я е т с я р а с п р е д е л е н и е т е р р и т о р и й и в с т а е т в о п р о с б у д у щ и х э к с п л у а т а ц и о н н ы х р а с х о д о в » , — р а с с к а з а л о п р о б л е м а х с о б е с е д н и к .

Также в разговоре с журналистами источник признался, что большинство сотрудников «Роскосмоса» не знали об увольнении Борисова до утра четверга.

« В с е с л у ч и л о с ь з а о д и н в е ч е р » , — п о д ч е р к н у л о н .

Юрия Борисова освободили от должности главы госкорпорации «Роскосмос» 6 февраля, он занимал этот пост с 15 июля 2022 года. Новым главой госкорпорации назначили заместителя министра транспорта Дмитрия Баканова.